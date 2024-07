Mattia finisce in stato vegetativo a 4 anni per del formaggio | risarcimento da 1 milione di euro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Il caso diMaestri ha commosso e sconvolto l’Italia. Oggi undicenne,vive in unodal 2017, quando all’età di quattrocontrasse la sindrome emolitico-uremica (Seu) dopo aver mangiato una latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli. Per questa tragedia, l’ex presidente del caseificio sociale di Coredo, Lorenzo Biasi, e il casaro Gianluca Fornasari sono stati condannati anche in appello per lesioni gravissime. Il Tribunale di Trento ha disposto un maxidi undi, di cui una provvisionale di 600.000pere 200.000per ciascuno dei suoi genitori. Il 5 giugno 2017 segna l’inizio del calvario per la famiglia Maestri., allora quattro, consumò ilDue Laghi prodotto dal caseificio sociale di Coredo in Val di Non, contaminato da Escherichia coli.