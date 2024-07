Marito e moglie spacciano davanti al figlioletto di 4 mesi arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Prato, 20 luglio 2024 – Avevano allestito nella loro abitazione un fiorente spaccio di ketamina e shaboo, droghe particolarmente ricercate fra i tossicodipendenti della comunità cinese. Mercato finito nella serata di venerdì, quando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato hanno fatto un blitz nella casa in zona via Bologna arrestando la coppia cinese, lui 37 anni e lei 32. I militari hanno sorpreso la donna a vendere ketamina a un suo connazionale, da lì è scattata la perquisizione a domicilio con la scoperta di mezzo chilo di ketamina e di 300 grammi di shaboo, nonché di materiale vario per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti, tutto sottoposto sequestro. I due avevano dunque organizzato la base del confezionamento della droga nella stessa casa dove vivono con un bambino di 4, che adesso è stato affidato a parenti.