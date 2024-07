LIVE Superbike GP Repubblica Ceca 2024 in DIRETTA | comincia gara-1!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 1/22 Razgatlioglu gira in 1’36.638 precedendo con più di mezzo secondo di vantaggio Iannone, quindi Bulega, Petrucci, Bautista e Gardener. Nel frattempo vediamo i primi istanti della partenza LIGHTS OUT IN #WorldSBK Race 1@topraktr54 leads into Turn 1! Enjoy the action with #VideoPass https://t.co/9neoRVk1LP#CzechWorldSBK pic.twitter.com/JzUcb9Zo3L — WorldSBK (@WorldSBK) July 20,nbsp; Giro 0/22 Razgatlioglu entra primo nell’imbuto, Bulega cerca di insidere Iannone ma si accontenta al momento della terza posizione. Buona partenza anche per Petrucci e per Bautista, già quinto. SI SPENGONO I SEMAFORI!LA-1 DEL GP DELLA! 13:58 Parte il warm-up lap! Ci sono 30 gradi, laè lunga. La pista è faticosa con tanti cambi di direzione ostica per i freni in curva 1, 14 e 20.