LIVE Atletica Diamond League Londra 2024 in DIRETTA | Leonardo Fabbri al comando nel getto del peso attesa per Iapichino!

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI U18 DIALLE 9.00 E ALLE 15.30 Il programma delladi15:08 Neldela giocarsi la vittoria saranno, Ryan Crouser e Payton Otterdahl. 15:05 Femke Bol fa segnare il nuovo record del meeting con un sensazionale 51.30, l’olandese è la favorita numero uno per l’argento a Parigi. Seconda posizione per Shamier Little (52.78), terza per Rushell Clayton (53.24). 15:04 Al via i 400m ostacoli, attenzione al crono di Femke Bol! 15:03 ECCOLOOOOOOOOOIII! L’azzurro conferma quanto fatto in stagione e vola alcon un lancio da 22.52m! 15:02 Katie Moon si salva e supera 4.50m al terzo tentativo. 15:00 Ryan Crouser allunga neldel: il primatista mondiale vola a 22.37m.