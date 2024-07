La polizia arresta un dipendente infedele per furto pluriaggravato ai danni di un’azienda orafa

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 20 luglio 2024) Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, guidata dal Dottor Davide Comito, hato in flagrante undi una rinomata aziendadella città per il reato di. L’uomo, un italiano classe 1985 addetto alla lavorazione dei preziosi, è stato sorpreso mentre trafugava argento dall’azienda. I titolari dell’azienda avevano sporto denuncia alcuni giorni fa, dopo aver riscontrato numerosi ammanchi di argento e oro dai banconi del laboratorio. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di collegare i furti alle giornate di lavoro dell’indagato, il quale sottraeva i preziosi durante il proprio turno per poi portarli a casa e ricettarli. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’indagato in diverse occasioni mentre commetteva i furti.