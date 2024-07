La moglie di Gasparri contro Pascale | Non stima mio marito? Per noi medaglia al valore

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – Amina Fiorillo,del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio, si schiera in difesa deldopo le critiche di Francesca. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'ex compagna di Silvio Berlusconi ha usato parole dure nei confronti di alcuni esponenti del centrodestra, ovvero Matteo Salvini, Ignazio La Russa L'articolo Ladi: “Nonmio? Per noial” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.