Ischia e Procida Nella lente dei Carabinieri B&B abusivi

(Di sabato 20 luglio 2024) Controlli a tappeto adsu B&B. Controlli anche alla circolazione stradale identificate 446 persone e verificati 201 veicoli Controlli a tappeto sulle isole di. Monitoraggio dei flussi turistici nei porti commerciali e nelle strutture ricettive il focus del servizio straordinario dei.Identificate complessivamente 446 persone e controllati 201 veicoli tra auto e scooter.della stazione dihanno denunciato per esercizio abusivo di una professione e omessa comunicazione alla l’autorità di pubblica sicurezza un 60enne del posto titolare di un B&b di via vecchia cartaromana. Ihanno accertato che l’attività era svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni.