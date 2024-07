Inaugurazione dello stabilimento BYD in Tailandia e lancio dell’8 milionesimo veicolo a energia nuova

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 20 luglio 2024) RAYONG,–(BUSINESS WIRE)–Il 4 luglio, BYD ha inaugurato il suoine la produzione del suo 8a Rayong, in, segnando due pietre miliari nell’espansione globale dell’azienda. Alla cerimonia hanno partecipato Pimphattra Wichaikul, Ministro dell’Industria della, Han Zhiqiang, Ambasciatore cinese in, Narit Therdsteerasukdi, Segretario generale del Consiglio per gli investimenti della, Wang Chuanfu, Presidente di BYD e altri dirigenti del Gruppo BYD. BYD ha completato il suo impianto inin soli 16 mesi, con una capacità di produzione annua di 150.000 veicoli. L’impianto comprende processi di stampaggio, verniciatura, saldatura, assemblaggio finale e produzione di componenti per auto. Si prevede che genererà 10.000 posti di lavoro.