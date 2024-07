Il pallone le frasi fatte e le dichiarazioni inutili ’Io qui per la tramvia’ Parola di vero bomber

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Le parole dela volte volano leggere che quasi non ci fai caso.che conosci già prima di ascoltarle. Niente di strano, il gioco funziona così, lo sanno tutti e tutti stanno al gioco. Raramente qualcuno esce dalle righe e, se accade, in certi casi si creano situazioni ai limiti del tragicomico. L‘ultimo esempio ce lo ha regalato la simpatica Nazionale, quella che è passata dagli Europei per un breve saluto prima di volare sulla spiaggia a giocare a calcio-tennis. E’ stato il ct. Spalletti a inaugurare il tutto definendo i suoi giganti, eroi. Poi, poche ore dopo, il presidente federale, ha visto bene di dire “Siamo una squadra normale”. Giganti? Giganti normali? Eroi ma, cioè insomma, si fa per dire? Potevano almeno mettersi d’accordo no? Beh, se non altro tutta roba buona per titoli da prima pagina. Il fatto è che poi, il calcio mercato è ciò che segue.