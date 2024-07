Il no di Marotta a Gudmundsson apre all’Inter un’unica strada!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) La dirigenza dell’Inter continua a chiudere le porte a, oggi lo ha fatto anche Beppe. E tutto fa pensare ad una cosa. PRENDERNE ATTO – Verità o dribbling alla Beppe? Insomma, le parole del presidente dell’Inter, poche ore fa ai microfoni di Sky Sport, in realtà non lasciano dubbi: l’Inter non è su Albert. D’altronde bisogna raccontare le cose per come stanno. Il centravanti islandese costa parecchio, oltre i 30 milioni di euro, e lo stesso Genoa non è disposto a cedere attraverso formule e soluzioni ‘fantasiose’: tipo prestito con diritto/obbligo di riscatto o percentuale su una futura rivendita. Insomma, o si fa a titolo definitivo oresta al Genoa. L’Inter ne sta prendendo atto e tutto fa pensare che lasembra essere ormai tracciata: niente investimento pesante sull’attacco.