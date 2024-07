Il Colpo di Mezzanotte Il punto su Colpani giorni decisivi Lovric sì al giusto prezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Firenze, 21 luglio 2024 - Sarà una settimana intensa quella che inizia domani per la Fiorentina. Da una parte la squadra in partenza per l'Inghilterra, dove resterà una decina diper disputare le amichevoli contro Bolton, Preston e Hull City. Dall'altra il mercato, con Daniele Pradè che deve necessariamente stringere il cerchio per almeno due innesti tra linea mediana e trequarti. In questo senso va avanti la trattativa per Andrea, uscita ormai alla luce del sole. Gradimento assoluto da parte della Fiorentina e di mister Palladino, ma Galliani per il momento non ha dato il via libera. Questione di una formula che ancora deve trovare la chiave di volta. La Fiorentina continua a spingere per un prestito oneroso con diritto di riscatto, che a determinate condizioni potrà diventare obbligo. Esborso non superiore ai 16-17 milioni.