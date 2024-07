Il caso Evan Gershkovich | un’ingiustizia inaccettabile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 20 luglio 2024) La condanna del giornalista americano, corrispondente del Wall Street Journal, a 16 anni di reclusione in una colonia penale russa, ha scatenato una reazione di indignazione globale. Accusato di spionaggio,è stato arrestato a Ekaterinburg nel marzo 2023 e da allora ha trascorso quasi 16 mesi in detenzione. Questa vicenda non solo solleva gravi interrogativi sulla libertà di stampa, ma evidenzia le continue tensioni politiche tra Russia e Occidente. Il tribunale regionale di Sverdlovsk ha giudicatocolpevole di spionaggio, un’accusa che il giornalista ha sempre respinto. Durante il processo, condotto a porte chiuse, non è stata fornita alcuna prova pubblica a sostegno delle accuse. Questa mancanza di trasparenza ha alimentato le preoccupazioni sul carattere politico del procedimento.