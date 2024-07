I prezzi del matrimonio di Chiesa | quanto costa la festa nel castello in Maremma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Grosseto, 20 luglio 2024 – Matrimoni vip, matrimoni i cuilievitano a dismisura rispetto a quelli dei comuni mortali. La Toscana è sempre più la terra dei fiori d’arancio dei personaggi famosi. Che in particolare in estate scelgono i dolci paesaggi delle colline per il loro sì. Una tradizione che si ripete anno dopo anno, una consuetudine sempre più consolidata. Dal Chianti alla, dal Senese alla Versilia, tante coppie famose coronano il loro sogno d’amore in questi luoghi. E così anche per Federico, attaccante della Juventus e della Nazionale, e della fidanzata Lucia Bramani, modella, laureata in psicologia. I due hanno scelto la provincia di Grosseto per il. Appuntamento al Duomo di Grosseto sabato 20 luglio alle 16 per la cerimonia religiosa.