Hello Kitty non è un gatto | Sanrio svela cosa è davvero e spiazza i fan

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 20 luglio 2024) Sebbene abbia le vibrisse e le orecchie da felino,non è un, ma in realtà è una bambina. La rivelazione è arrivata dalla, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni del personaggio, oggi più che mai amatissimo.– fonte:Jill Koch, vice presidente del brand e management di, intervistata da Today ha dichiarato apertamente chenon è una gatta, ma una bambina di otto anni alta “cinque mele e pesa quanto tre mele” (non sapevamo che le mele fossero un’unità di misura, ma avremmo dovuto intuirlo dalla sigla dei Puffi) è cresciuta nella periferia di Londra con Mimmy, la sua sorella gemella, i loro genitori e il loroche si chiama Charmmy. Il sito diaggiunge inoltre cheama fare nuove amicizie e infornare biscotti.