F1 Lando Norris e McLaren sugli scudi nella FP3 davanti a Verstappen Ferrari non scintillante all’Hungaroring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)terza e ultima sessione di prove libere del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, la vettura di Woking si è confermata molto performante e il britannico è stato autore del miglior riscontro della FP3 di 1:16.098. Una monoposto veloce in tutti i settori della pista. Alle sue spalle, l’altra MCL38 dell’australiano Oscar Piastri, distanziato di appena 0.044 da, e quindi perfettamente in grado di inserirsilotta per la pole-position (ore 16.00). Attenzione, però, a Max. L’olandese, con la Red Bull modificata dagli ultimi aggiornamenti, è a 0.281 e lo si dovrà tenere in considerazione. Solitamente a Milton Keynes sono molto conservativi nell’usare il motore al massimo fin dalle libere e quindi scopriremo solo nel time-attack il suo vero potenziale.