Ernest Hemingway 125 anni fa nasceva uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Il 21 luglio del 1899, esattamente 125fa, veniva al mondo, giornalista, scrittore e poeta che in vita scrisse alcune delle pagine più emozionanti della storia della letteratura contemporanea. La poetica Nato ad Oak Park, nello stato dell’Illinois,è diventato celebre in letteratura per aver rivoluzionato il modo di scrivere moderno, grazie alla sua prosa minimalista e ad una semplicità di fondo che ha da sempre costituito il suo marchio di fabbrica distintivo. I suoi testi, diretti e intensi, sono riusciti come pochi altri artisti hanno fatto prima e dopo di lui a toccare corde delicatissime dell’emotività, raccontando l’esperienza umana con un approccio universale e senza tempo che ancora oggi suona estremamente attuale.