Emergenza Idrica a Manoppello | Guasto Riparato Ma Persistono i Disagi

(Di sabato 20 luglio 2024) Chieti - Chieti Scalo in Crisi per una Perdita di 40 Litri al Secondo Un gravealla condotta Giardino nel comune diha causato la perdita di 40 litri d'acqua al secondo, provocando notevolisoprattutto nella zona di Chieti Scalo. La perdita è stata scoperta questa mattina dall'Aca, che ha prontamente ridotto il flusso idrico dalle 12:30 per limitare i danni. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, si è recato sul posto per valutare personalmente la situazione, dato che la città aveva già subito numerose chiusure idriche programmate. La riparazione delè stata completata poco dopo le 18:30, ma i residenti hanno dovuto affrontare ore dio a causa della riduzione del flusso d'acqua.