Eccellenza Fabriano Cerreto sei innesti senior per una stagione importante

(Di sabato 20 luglio 2024) Mazzoni, Fondi, De Santis, Nacciariti, Bagnolo e Gori oltre agli under Casini (2007) e Grassi (2006). Via alla preparazione il 29 luglio, 20 luglio 2004 – Ilfirma il sestetto Mazzoni-Fondi-Gori, De Santis-Nacciariti-Bagnolo comeper valorizzare la formazione che lo scorso anno ha vinto la Promozione. La società biancorossonera pesca principalmnete dall’Umbria. Elia Mazzoni, portiere nato a Foligno che compirà 33 anni a fine luglio, ritorna nel massimo campionato regionale marchigiano che aveva affrontato nel 2015/16 con la Civitanovese. Prima del passaggio in rossoblù, Mazzoni aveva giocato in D con Spoleto e Deruta, oltre a debuttare in C proprio con la maglia della sua città.