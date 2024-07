Diamond League Londra 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Torna la Wandadileggera, con la decima tappa in programma asabato 20 luglio. Nella capitale inglese vanno in scena le ultime gare prima delle Olimpiadi di Parigi, e per l’Italia scendono in pista e pedana due assi: Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino. Il pesista azzurro se la vedrà con il fuoriclasse statunitense Ryan Crouser e con l’altro pretendente olimpico Joe Kovacs, in una gara che li metterà tutti e tre di fronte per la prima olta in stagione. La medaglia d’argento di Roma nel salto in lungo troverà invece la fuoriclasse tedesca Malaika Mihambo, la favorita per la medaglia d’oro a cinque cerchi. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tv le gare delladi, che prenderanno il via alle 15.00 ora italiana.