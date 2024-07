Cornette contro Eugene sostenitore di Trump | Esci dalla tua gimmick stai sostenendo uno spregevole bugiardo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) Hulk Hogan è un convinto Repubblicano,di Donaldda diversi anni. Per questo motivo non è stata una sorpresa la sua apparizione alla Convention nazionale repubblicana, bensì il suo intervento al microfono, dove l’Hall of Famer WWE ha definito Donaldil suo eroe e ha chiamato la sua campagna elettorale “amania”, scatenando reazioni miste tra il consenso e l’ilarità. A tal proposito, si è espresso qualcuno che di sicuro non le ha mai mandate a dire, ovvero Jim. Lo scambio su Twitter Mentre molti hanno ridicolizzato il discorso di Hogan e l’evento in generale, l’ex star della WWE Nick Dinsmore, noto per il ruolo di, nipote affetto da ritardo mentale di Vince McMahon (keyfabe), ha espresso il suo orgoglio di essere un fan di Hulk Hogan e di