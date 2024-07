Come la Aston Martin DB5 di Agente 007 - Missione Goldfinger è diventata immortale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 20 luglio 2024) LaDB5 è certamente l'auto più famosa del brand britannico ed è conosciuta anche da chi la passione per le quattro ruote non sa nemmeno che cosa sia. La ragione di questa notorietà è molto semplice e ha a che fare con la serie di film più longeva della storia (ben 25 pellicole dal 1962 al 2021), ovvero James Bond. Com'è fatta l'auto di James Bond L'segreto con licenza di uccidere ha guidato laDB5 per la prima volta proprio nel 1964, nel film007 -. La coupé inglese era appena arrivata sul mercato e ancora nessuno la conosceva. Il suo motore 4 litri 6 cilindri in linea da 290 CV a 5.500 giri la faceva correre fino 240 km/h, una velocità che all'epoca era appannaggio solo di una manciata di vetture in tutto il mondo.