Casa arriva la stangata dell’Europa Ecco quanti italiani dovranno adeguare le proprie abitazioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) La Direttiva europea sulle Case Green è una tegola sulla testa degli. Infatti, stando ai dati di Confedilizia, il 77% vive indità (19,8 milioni di famiglie sulle), case alle quali ora dovrà apportare sostanziali modifiche e ristrutturazioni per renderle a norma, visto che in base ai nuovi criteri solo il 4% lo è già. Crif, nell’ambito del proprio ESG Outlook – osservatorio sulla sostenibilità di imprese, individui e immobili – ha analizzato gli scenari possibili in base a diversi fattori. L’analisi è stata ripresa dal Quotidiano Nazionale.