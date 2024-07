Carenza di personale al Delmati | Mai turni con un solo infermiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Accuse infondate da parte del sindacato Usb. Dura presa di posizione da parte di Asst Lodi dopo l’allarme lanciato dai rappresentanti dei lavoratori i quali denunciavanomassacranti con pocopresso i reparti di Subacuti e Geriatria dell’ospedaledi Sant’Angelo Lodigiano. "Lastica prevede la presenza di due infermieri e due operatori socio sanitari al mattino e di un(dal 4 luglio a seguito di una dimissione improvvisa, prima erano presenti due infermieri) e due Oss al pomeriggio per i letti subacuti e due infermieri e due Oss per i letti di geriatria per un totale di quattro infermieri e quattro Oss al mattino e tre infermieri e quattro Oss al pomeriggio – è la posizione di Azienda sanitaria –.