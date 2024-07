Biocarburanti von der Leyen apre ma in Germania il ministero nega i dati sulle emissioni e l’associazione green gli fa causa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) A Strasburgo Ursula von dernel suo discorso programmatico ha promesso di spingere per le eccezioni in favore dei cosìddetti e-fuels. Seguendo con ciò le pressioni esercitate in passato dal Governo tedesco su insistenza della Fdp (il partito liberale democratico). Per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Ue, ha dichiarato adesso anche von der, è necessario un approccio tecnologicamente neutrale in cui giochino un ruolo i combustibili sintetici. L’Ue ha peraltro statuito che dal 2035 dovranno essere immatricolate solo auto nuove che nel funzionamento non emettano CO2.