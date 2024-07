ATP Amburgo la finale è tra Alexander Zverev ed Arthur Fils

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)edsono i due finalisti del torneo ATP di. Domani si affronteranno nella cittadina tedesca l’enfant du Pays, che cerca il secondo titolo del suo 2024 dopo gli Internazionali d’Italia, ed il transalpino, che cerca il secondo trofeo della carriera dopo il successo a Lione del 2023. Per entrambi due partite facili. Il francese, nella prima partita di giornata, ha la meglio sull’argentino Sebastian Baez, che forse aveva ancora nelle gambe l’impegno di ieri contro Luciano Darderi. Per il tedesco invece troppa la distanza con Pedro Martinez, che ci ha provato ma, semplicemente, non ne aveva tanto quanto il suo avversario. Terza partita tra i due in carriera, con entrambe le partite appannaggio di. L’ultima al torneo di Halle di poco tempo fa, la prima proprio adlo scorso anno.