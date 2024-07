Atletica staffette miste azzurre in finale agli Europei U18 Copiello brilla nelle semifinali dei 400 hs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Buone notizie per l’Italia al termine della sessione mattutina della terza giornata dei CampionatiUnder 18 dileggera 2024, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovenia). Come da pronostico non sono arrivate mede,poche finali previste al mattino, ma gli azzurri più attesi hanno risposto presente all’appello superando il turno e raggiungendo l’ultimo atto. Nei 3000 metri donne Licia Ferrari ha migliorato di otto secondi il personale, correndo in 9:35.16 e chiudendo in decima posizione una gara vinta in volata dalla britannica Katie Pye in 9:20.25 sulla tedesca Julia Ehrle (argento con 9:20.31). In unamolto tattica, Luca Cavazzuti è stato bravo nella gestione della gara ottenendo un sorprendente sesto posto sui 1500 metri in 3:59.07 mentre l’altro italiano impegnato Riccardo Serafini non è andato oltre l’undicesima piazza con 4:02.96.