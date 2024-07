Atletica Corsa in salita sulle Colline del Candia L’Athletic di Genovese mette in palio le maglie regionali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Si disputa domanidel, lainvalida per il campionato regionale assoluto, individuale e a squadre, organizzata da Athletic Team Massa-Carrara, la giovane associazione sportiva del presidente Vincenzo(nella foto), affiliata Fidal. La gara ha il patrocinio del comune di Massa e il supporto del consorzio di tutela “Vinodei Colli Apuani“ e della federazione “Strade del vino e dell’olio e dei sapori di Toscana“. Il ritrovo è per le ore 8.30 in località San Lorenzo (piazzale della chiesa), mentre le partenze vedranno il via, con orari scaglionati, a partire dalle 9.45. E sono circa 300 gli atleti al via, appartenenti alle categorie promesse, juniores e master, sia maschili che femminili, e le distanze da percorrere variano dai 6 ai 10 chilometri in funzione della categoria.