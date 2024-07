Addio a spese folli la Saudi Pro League vorrebbe iniziare a generare entrate The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024) Secondo quanto riporta The, adesso l’Arabiata cambia strategia per il calciomercato. Ormai hanno raggiunto un certo status. Molti giocatori (Lukaku, De Bruyne e molti altri) adesso sono interessati (o incuriositi) di capire com’è l’Arabia, di giocare nellaPro. “Ma la corsa ai talenti dell’anno scorso (sono stati ingaggiati 97 giocatori in tutto) non verrà replicata quest’anno. L’Arabiata ha aperto la sua finestra di trasferimento senza troppa pubblicità questa settimana e con un approccio generale più ponderato, in gran parte in linea con i campionati europei“. Ciò non significa che non ha più l’interesse a fare dellaProil campionato migliore al mondo da usare come leva geopolitica. Anzi, è il contrario.