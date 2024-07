Abbiamo fatto trekking pazzeschi sulle Dolomiti e non ci siamo stancati nemmeno troppo Curiosi?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 20 luglio 2024)scarpinato. Tre giorni dinelle magnificheper testare con mano quella che è la nuova iniziativa diSupersummer, il comprensorio degli impianti che unisce tutte le valli delle(che in inverno si trasforma inSuperski). Si chiama Dolomites Ronda l’offerta dia lunga distanza attraverso i maestosi massicci della val di Fassa, val Badia e Catinaccio.fatica, sì. Ma un po' faremo storcere il naso ai puristi che cercano l'avventura spartana:sfruttato gli impianti di risalita, pranzato in rifugi gourmand,trasportare i bagagli e, tornati dalalloggiato in hotel a 4 stelle a fondo valle, rilassandoci nelle SPA e cenando da re nei ristoranti degli alberghi. E sì, non cisentiti per niente in colpa.