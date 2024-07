Verdetto senza precedenti nel Regno Unito ambientalisti condannati a pene fino a 5 anni per aver progettato blocco del traffico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)comprese fra i 5 e i 4, unrecord nelcontro promotori di un’iniziativa non violenta. La pesantissima condanna al carcere inflitta ieri da un giudice britco nei confronti di cinqueradicali di Just Stop Oil, campagna di denuncia dell’impatto del petrolio sull’emergenza clima. Gli imputati sono accusati dinel 2022 (e neppure mai realizzato) una protesta volta a creare undel” sull’autostrada M25. La London Orbital Road è l’autostrada circolare di 188 chilometri della capitale ed è la strada più trafficata in assoluto della Gran Bretagna.