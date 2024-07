Vasirani troppo giovane per giocare Ma il Csi respinge il ricorso del Roteglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) La commissione disciplinare del Csiildell’Olimpia. Che, a sorpresa, aveva presentato reclamo al termine del quarto di finale del Montagna Dilettanti perso lunedì sera sul neutro di Albinea contro il Villa Minozzo in merito alla presunta posizione irregolare delLuca, centrocampista classe 2008. Ilè stato respinto per vizio di forma, in quanto l’Olimpianon aveva presentato riserva scritta all’arbitro a fine gara. Inoltre, però, si precisa che far partecipare atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento non comporta ko a tavolino, ma solo eventuali provvedimenti a danni del club, dirigenti e del giocatore in questione. Fra i Dilettanti out fino al 27 luglio il trainer Paolo Lodi Rizzini (Olimpia, foto) per ripetute offese all’arbitro a fine gara fino negli spogliatoi.