Un’onda di divertimento Mandateci le vostre foto

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’estate entra nel vivo con temperature sempre più torride e la voglia di andare al mare, o in ferie, che si fa sempre più incalzante. Anche i nostri lettori sono invitati a inviare le propriein spiaggia o persi in un momento di relax: al mare, in montagna o al lago, non importa,i vostri scatti di questa estate alla mail [email protected] . La stagione intanto avanza tra sorrisi e svago: a Ravenna, ad esempio, tantissimi i turisti, ma anche i residenti, che nell’ultima settimana hanno deciso di concedersi qualche giorno di pausa tra ombrelloni e lettini, tra gelati e granite, tra sport sotto al sole e bagni tra le onde. È il caso del Bagno Obelix a Marina di Ravenna, dove l’attività sportiva si aggiunge a quella sulla battigia.