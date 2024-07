Un Passo dal Cielo 8 anticipazioni | quando inizia? Novità cast cosa aspettarsi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sono attualmente in corso i lavori su Undal8, l’acclamata serie televisiva di Rai Uno: eccoè trapelato. La fiction della rete ammiraglia, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, farà ritorno prossimamente con nuovi episodi e colpi di scena. Di seguito, ecco svelati i primi dettagli. Lo scorso 20 maggio, la stessa casa di produzione Lux Vide ha dato l’annuncio dell’inizio delle riprese di Undal8. La serie, che continuerà a essere ambientata nella cornice suggestiva delle Dolomiti, si è riconfermata come uno dei titoli di punta della rete ammiraglia anche nel corso della settima stagione, che ha visto come nuova protagonista Manuela Nappi, interpreta da Giusy Buscemi.