Ultime Notizie Roma del 19-07-2024 ore 08 | 10

(Di venerdì 19 luglio 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata Un venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono sopravvissuto perché avevo Dio dalla mia parte Donald Trump accetta formalmente la nomination per la casa bianca la convention repubblicana dei miei guai chi è nel primo discorso dopo l’attentato assicura che il presidente di tutta l’America non di metà ripristineremo la pagina Mary che nel mondo dice poi la promessa nel primo giorno della sua presidenza estenderà alle trivellazioni petrolifere chiudere il confine col Messico dove intende Come fare il muro come presidente della commissione europea con 401 voti a favore e 284 contrari e 15 astenuti 7 le schede nulle votanti sono stati 707 la maggioranza minima richiesta per l’elezione della 360 il gruppo dei Verdi ha sostenuto la rielezione di wonderline è un voto che è risultato decisivo contrari ...