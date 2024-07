Traffico Roma del 19-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione code sulla carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare dalla diramazioneSud alla Appia altre code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio verso la tangenziale est stessa situazione sulla via Flaminia con code da via di Grottarossa a via dei Due Ponti in direzione del centro Vi ricordo che è chiusa la stazione Spagna della metro a per lavori di restyling la stazione di inaccessibile fino al 3 ottobre da lunedì prossimo per lo stesso motivo chiudere anche la stazione Ottaviano in questo caso la riapertura è prevista per il 9 settembre come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità