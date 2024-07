The Boys Jack Quaid e l' audizione per Superman | Un buco nell' acqua

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) L'attore è stato tra coloro ad eseguire un provino per il ruolo del nuovodi James Gunn poi assegnato a David Corenswet Dopo un lavoro durato mesi, James Gunn ha scelto David Corenswet come suo nuovoper il DC Universe in partenza quest'anno dopo il riavvio del DCEU di Zack Snyder. I provini arrivati al regista sono stati moltissimi e tra questi c'è stato anche quello di. Parlando con Josh Horowitz durante il podcast Happy Sad Confused,ha ammesso di aver fatto un provino perdi Gunn. L'attore interpreta uno dei personaggi principali di The, Hughie, e fa parte dello show fin dalla sua prima stagione. Tuttavia, unirsi al DCU di Gunn era un'opportunità da non