Terza età dell’oro La Toscana una terra di lunghissima vita | oltre 1 500 centenari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 - Se laè, di per sé, tra le regioni più longeve nel mondo, nell’area fra Firenze, Prato e Pistoia l’aspettativa diè ancora più alta. Lo dimostrano i dati elaborati dalla AuslCentro in base alla "Relazione sanitaria giugno 2024", che a sua volta tiene conto dell’ultima analisi Istat (presentata nel 2024 su dati del 2022). Proprio secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica, laconta ben 1.519e non a caso è stata premiata due volte dalla Commissione Europea come modello in Europa per l’invecchiamento sano e attivo. I super-, ovvero le persone che hanno raggiunto e superato i 105 anni di età, sono 89 (8 uomini e 81 donne). Ma, a parte i record, è laetà in generale a "funzionare", in, dove si invecchia meglio che altrove.