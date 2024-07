Temptation Island 11 | l’opinione di Isa sulla quarta puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Se non vi ricordavate più per quale motivo ogni anno aspettiamocome si aspetta lo stipendio a fine mese, e se non vi ricordavate più perché è una delle robe più meravigliosamente trash trasmesse sul suolo italico, vi basterà andare a rivedere i 10 minuti delladi ieri in cui: Alessia chiede l’ennesimo falò a Lino, lui lo rifiuta per l’ennesima volta, Pippo Bisciglia corre la 400 metri per 3 volte di seguito per fare la spola tra i due villaggi a un certo punto il suddetto Pippo si rompe le pal*e, fa girare ad Alessia un video- tipo quello che i rapitori fanno agli ostaggi per chiedere il riscatto- in cui dice a Lino che o si presenta o darà fuoco all’Ismoriusrelè e lui dovrà risarcire i danni sempre Pippo se ne va di nuovo al villaggio dei fidanzati, scortato da una squadra di cameramen incaz*ati neri perché in piena notte potevano stare a letto a sbavare ...