Taremi mette subito le cose in chiaro | Inter occhio alle gerarchie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arrivato in estate dopo la scadenza del suo contratto con il Porto, Mehdiha messoleinnella prima uscita prestagionale dell’, contro il Lugano. Lein attacco, per i nerazzurri, potrebbero non essere (più) così scontate. CARTE IN TAVOLA – Mehdinon è sicuramente venuto all’per farsi una vacanza pagata. Anzi, tutto il contrario. Presente nel ritiro dei nerazzurri ad Appiano Gentile fin dal giorno uno, considerando anche la mancanza di impegni in nazionale, l’iraniano hamostrato tutta la sua voglia di inserirsi nell’ambiente e nel progetto nerazzurro. Con tanto di doppietta decisiva nella prima uscita prestagionale della squadra, che è valsa la vittoria in rimonta per 3-2 sugli svizzeri del Lugano, in quella che è – de facto – una vera e propria “classica” estiva.