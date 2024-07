Straordinario successo del ’Camp’ in Trentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) La splendida Val di Sole in, tre palestre a disposizione, uno staff tecnico di prim’ordine e divertenti escursioni. Ecco gli ingredienti del "Camp" di specializzazione pallavolistica organizzato dalla Cerretese Pallavolo, che anche quest’anno ha ottenuto un grandein termini di back entusiasti di ragazze e famiglie. Sono state infatti addirittura 114 le atlete (tesserate per la stessa Cerretese, Migliarino Volley, VBC Calci, Fenice Pistoia e Polisportiva Monteserra) che hanno partecipato alle due settimane di "Camp", suddivise per età: il primo turno è stato dedicato alle ragazze nate dal 2012 al 2014, mentre il secondo a quelle nate nel 2010 e 2011.