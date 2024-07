Si sono schiuse 60 uova di coccodrillo siamese | nuova speranza per la specie quasi estinta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Sessanta piccoli coccodrilli siamesi, tra ledi rettili più rari al mondo,riusciti a uscire dalle propriecon successo nel parco nazionale Cardamom, in Cambogia. Si tratta del più grande record di riproduzione in natura per questi rettili, che dà nper la loro sopravvivenza. Ilè infatti a critico rischio d’estinzione. Leerano state trovate tra maggio e giugno, distribuite tra 5 nidi, a cui da quel momento è stata assicurata una sorveglianza di 24 ore su 24. Ilè un rettile d'acqua dolce di colore verde oliva, che presenta una particolare cresta ossea sulla parte posteriore della testa e che può crescere fino a 3 metri. Si nutrono principalmente di pesci, ma anche di anfibi, rettili e piccoli mammiferi.