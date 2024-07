Rottamazione quater | ipotesi di una proroga della scadenza della quinta rata

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 19 luglio 2024) Piccolo sospiro di sollievo all’orizzonte per i contribuiti indietro con i pagamenti al Fisco. L’attuale calendariofissa al 31 luglio la data ultima per il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Lo stesso giorno è fissata ladel saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi per le partite IVA. Così come il termine ultimo per il versamento con maggiorazione per chi ha avviato i versamenti a decorrere dal 1° luglio. Pertanto la Commissione FinanzeCamera riceve la richiesta di una. La palla passa nelle mani del Governo. Il 17 luglio la Commissione FinanzeCamera ha concluso il lavoro di esame dello schema di decreto correttivo in materia di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.