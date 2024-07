Renzi fa sempre il Renzi E c’è chi si stupisce ancora

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Come nella favola della rana e dello scorpione Matteotorna a fare ile ieri ha cambiato idea seguendo la sua natura. Partendo dalla foto della partita del cuore che lo ha immortalato abbracciato alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein il padrone di Italia viva a proposito di un’alleanza con i dem e con il Movimento 5 Stelle spiega in un’intervista al Corriere della Sera che “non solo è possibile, ma è anche l’unica alternativa per evitare che ci teniamo per lustri Giorgia Meloni con sorelle, cognati e compagnia cantante. La maggioranza – spiega– è divisa su tutto, però sta insieme grazie al potere. L’alternativa è semplice: subire o reagire. Per reagire va costruita l’alternativa, dichiarando chiusa la stagione dei veti”.