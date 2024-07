Raoul Bova in Emily in Paris 4 le novità nel cast e quando vederlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo le scottanti rivelazioni del finale della terza stagione diin, in molti si sono chiesti cosa succederà tra la bellae Gabriel: riusciranno a stare finalmente insieme? È una delle tante domande a cui forse riusciremo a rispondere grazie ain4: il prossimo capitolo della serie che uscirà su Netflix ad agosto ha in serbo per noi moltissimetra cui qualche new entry italiana nel. “in4”, cosa aspettarci dalla nuova stagione La fine diin3 ci ha lasciati con una serie di dinamiche davvero difficili da dimenticare: il matrimonio tra Gabriel e Camille è saltato perché, a detta di Camille, tutti si sono accorti che tra Gabriel ec’è ben più di un sentimento di amicizia.