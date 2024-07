Rammstein nove punti chiave per scoprire il loro universo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Domenica 21 luglio 2024 sarà il giorno dei! Suoneranno alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia. Vi state preparando all’evento? Eccovi una piccola guida suddivisa nei consuetidi questo blog; potrete così arrivare al concerto preparati e pronti per “non ustionarvi”. Cominciamo! 1. Oltre ogni limite Isono molto più di una semplice band industrial/metal: sono un’esperienza sonora e visiva. Lamusica combina chitarre aggressive, ritmi incalzanti e testi provocatori; va da sé che i confini del genere siano stati notevolmente ampliati mediante una personalizzazione unica. Chiariamolo subito: non hanno inventato nulla, semmai hanno saputo rendere un genere musicale familiare e marcatamente riconoscibile. 2. Ma chi ascolta i? I darkettoni indefessi non disdegnano, ma alzano il sopracciglio destro se qualcuno osa definirli dark.