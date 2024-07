Raccontare il territorio Dalla cronaca nera alla gloria calcistica che fa battere il cuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Riassumere la storia di unnon è impresa facile. Per Empoli però c’è un punto fermo: nel 2017 la Medaglia d’oro al merito civile concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il "valoroso comportamento della popolazione durante la Resistenza". Da contraltare a uno dei momenti più bui, il terrorismo: nel 1975 il geometra Mario Tuti uccise due poliziotti, Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, e ne ferì un terzo, Arturo Rocca, durante un controllo. Ma La Nazione ha raccontato anche momenti disportiva: la mente corre all’Empoli Fc che gioca in serie A. Dopo lunghi anni trascorsi in C e B, nel 1986 ecco il paradiso. Poi la discesa e il "grande ritorno" nel 1996-1997 agli ordini di un giovane Luciano Spalletti. Memorabile la sfida di Coppa Uefa nel 2007-2008.