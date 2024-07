Preferiscono tutelare il potere che ascoltare gli elettori | Von der Leyen rieletta la stoccata di Fontana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sulla rielezione della Von deralla Presidenza della Commissione Eu si è espresso il Governatore della Lombardia Attilio: “Non è tanto la Von derin quanto persona, ma capire chi la sostiene. È chiaro che ad avere una maggioranza di Verdi rischiamo di avere nelle future scelte quella stessa ideologia che è stata utilizzata fino ad oggi e che ha creato soltanto danni per l'Italia e per l'Europa. Il discorso da fare è capire che strada verrà presa: mi sembra di leggere in questa scelta il fatto che non abbiamo voluto tenere in considerazione minimamente i fortissimi messaggi che sono arrivati daglieuropei. Evidentementeil loropiuttosto che cercare democraticamente diquello che hanno detto gli”.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev