Pomigliano | paura in via Passariello camion causa crollo di pietre e calcinacci dal ponte autostradale

(Di venerdì 19 luglio 2024)D’ARCO – Nel primo pomeriggio fa si è verificato un secondodidai ponti dell’autostrada di viad’Arco. Are il cedimento il passaggio di unche abbia urtato la parte più bassa delprovocando il cedimento. Sul posto sono immediatamente intervenuti operai e personale dell’ufficio tecnico, che stanno provvedendo a spicconare parti di cemento lesionate per prevenire ulteriori crolli. Le autorità competenti, in particolare i Vigili del Fuoco e il Genio Civile, sono chiamate a eseguire verifiche accurate e tempestive per valutare l’entità dei danni e prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità. La priorità è garantire che l’autostrada sia sicura per tutti gli utenti, evitando il ripetersi di tragici eventi.