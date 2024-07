Pavlovic muscoli e centimetri per la difesa del Milan | ecco il prossimo colpo dei rossoneri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sistemata la questione del numero nove con lo spagnolo Morata, cui Moncada e Ibrahimovi? sperano di aggiungere presto un altro attaccante, ilsi concentra adesso sulla fase difensiva. È l’area del progetto che l’anno scorso ha visto faticare di più idi Stefano Pioli: 69 goal incassati di cui 49 in campionato, troppi per alimentare qualsiasi ambizione di vittoria.Il primo passo sarà dotare Fonseca di un rinforzo in mezzo alla. Da qualche settimana i dirigentihanno avviato una trattativa con il Salisburgo per il centrale serbo, 23 anni, profilo con alle spalle già esperienza internazionale. Alto 194 cm e pesante 88 kg,rappresenta nelle idee della dirigenza delquell’apporto dinecessario per dare più solidità all’intero reparto.