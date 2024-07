Parigi 2024 regolamento mountain bike | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildelalle Olimpiadi di, in programma il 28 e 29 luglio sulla Elancourt Hill: ecco, di seguito,quel che. Il programma olimpico dellaprevede due gare individuali, una maschile ed una femminile, che vedranno al via 36 corridori ciascuna. Ogni Paese può partecipare ai Giochi con un massimo di due uomini e due donne. Tutti gli atleti partono in contemporanea e devono completare più giri di un percorso su terreno accidentato: il primo atleta a completare tutti i giri richiesti e tagliare il traguardo si aggiudica la medaglia d’oro. Il numero esatto di giri da percorrere verrà annunciato il giorno prima di ciascuna gara (di norma, le gare hanno una durata che varia da 80 a 100 minuti). I corridori devono consentire agli avversari più veloci di superarli senza intralciarli.